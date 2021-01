Главные новости к утру 16 января

WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая. Ранее в соглашение добавили пункт о передаче личных данных корпорации Facebook для улучшения сервисов по подбору персональной рекламы и контента.

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что это решение подтверждает эффективность мер правительства по преодолению «беспрецедентных вызовов» 2020 года.

В России подготовили план испытаний «Спутника V» на онкопациентах. Исследование будет идти около семи месяцев, в скором времени начнется набор 250 добровольцев. О вакцинации

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по мотивам компьютерной игры The Last of Us («Одни из нас»). Над сценарием сериала работают автор «Чернобыля» Крейг Мейзин и креативный директор видеоигры Нил Дракманн.

В мире умерли более 2 млн заразившихся коронавирусом. Всего COVID-19 обнаружен у более 93,4 млн человек в 191 стране мира. В России выявлено более 3,5 млн случаев заражения и 64 тыс. смертей.