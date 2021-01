Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us

Российский режиссер Кантемир Балагов будет работать над пилотным выпуском сериала HBO по мотивам компьютерной игры The Last of Us («Одни из нас»), сообщил журнал Hollywood reporter. Информацию также подтвердили продюсер Александр Роднянский и сам Кантемир Балагов.

«Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным»,— написал Кантемир Балагов в Instagram.

«Ставки максимально высоки. Будущий сериал должен быть показан в том же тайм-слоте, где шла "Игра престолов"»,— сообщил господин Роднянский в Instagram.

По данным Hollywood reporter, пилотный эпизод должен был снимать режиссер сериала «Чернобыль» Юхан Ренк, но он покинул проект из-за несовпадения графиков. Над сценарием работают автор «Чернобыля» Крейг Мейзин и креативный директор видеоигры Нил Дракманн. В центре сюжета события в мире спустя 20 лет после того, как современная цивилизация была разрушена глобальной пандемией.

В декабре 2020 года фильм Кантемира Балагова «Дылда» стал лучшим фильмом на иностранном языке по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA). Мировая премьера фильма состоялась на 72-м Каннском кинофестивале. Там он получил приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы.