Спасатели нашли черный ящик с разбившегося в Индонезии Boeing

Водолазы нашли черный ящик с Boeing 737–524 авиакомпании Sriwijaya Air, который разбился в Индонезии 9 января. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ВМС страны Юлиус Виджохоно порталу Detik. Он пока не сообщил подробностей и призвал дождаться, когда находку осмотрят.

Boeing 9 января выполнял рейс SJY 182 из Джакарты в Понтианак, на борту были 62 человека. Через несколько минут после взлета самолет упал в море в районе архипелага Серибу. Причина крушения пока не установлена. Следователи начали изучать запись переговоров экипажа. Известно, что при взлете самолет проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, но не подавал аварийных сигналов.