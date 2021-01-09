СМИ: ФБР допускает криминальные мотивы в действиях участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает, планировали ли участники штурма здания Конгресса США убить конгрессменов и их помощников или захватить их в заложники, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Мы не рассматривает это как масштабный заговор, но нам интересно, что люди могли делать с предметами наподобие наручников-стяжек»,— сказал источник The Washington Post в силовых структурах. Агенты ФБР допускают, что среди людей, участвовавших в акции, были действющие или отставные военнослужащие, а также действующие или бывшие сотрудники правоохранительных органов.

По данным фактчекинговой организации Snopes, как минимум двое людей, попавших на камеры во время штурма Конгресса, держали в руках связки одноразовых наручников. Один из участников вторжения был арестован по подозрению в ношении оружия в Капитолии.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. Конгрессменам пришлось эвакуироваться, 7 января они утвердили победу господина Байдена. В ходе акции погибли пять человек — полицейский, скончавшийся от ранений после акции, и четыре протестующих. Одна из участниц акции была застрелена при попытке прорваться в зал, где скрывались эвакуированные члены Конгресса.