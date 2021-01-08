Кадыров сравнил себя с Трампом после блокировки соцсетей президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook. По словам главы региона, теперь он и глава Белого дома стали «в чем-то похожи». Аккаунты господина Кадырова в Facebook и Instagram неоднократно блокировались на основании включения глав Чечни в санкционный список США.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы. Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы…» — написал в Telegram господин Кадыров.

Ранее, 6 января, Twitter и Facebook сначала заблокировали, а потом удалили видеобращение Дональда Трампа к американскому народу. Руководство соцсетей сочло запись президента, в которой тот призывал своих сторонников «разойтись по домам», призывом к насилию. Twitter разблокировал аккаунт главы Белого дома после того, как тот удалил видеозапись. Facebook оставил аккаунт президента заблокированным минимум до 20 января. В этот день состоится инаугурация Джо Байдена.

О позиции Дональда Трампа — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».