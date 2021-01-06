Россияне заняли первые пять мест в гонке преследования на «Тур де Ски»

Российский лыжникк Александр Большунов выиграл гонку преследования классическим стилем на пятом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Большунов преодолел 15 км за 34 минуты 32,9 секунды. Вторым стал Иван Якимушкин (отставание 55,5 секунды), третьим — Евгений Белов (+55,6), четвертым — Алексей Червоткин (+56,8), пятым — Андрей Мельниченко (+58,7).

Вчера, 5 января, россияне заняли пять первых мест в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Ранее Александр Большунов победил в гонке преследования свободным стилем и гонке с общего старта на 15 км. Он действующий победитель «Тур де Ски».

Ранее сегодня российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования классическим стилем.