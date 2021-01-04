Олег Басилашвили госпитализирован с COVID-19

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом, сообщила его дочь Ксения. По ее словам, он чувствует себя нормально. Олегу Басилашвили 86 лет.

«Он госпитализирован с коронавирусом, учитывая возраст врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться. Он чувствует себя нормально, ничего страшного нет, никаких ужасных поражений»,— сказала Ксения «Интерфаксу».

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