Петербург впервые опередил Москву по суточному приросту зараженных COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом среди городов России, там заболели 3657 человек. Ранее больше всего зараженных выявляли в Москве, сегодня она оказалась на втором месте — 3591 случай. Петербург также опередил Москву по числу летальных случаев за сутки.

Всего в Петербурге выявлено 257 007 зараженных COVID-19, умерли 8004 человек (+79 за сутки). В Москве с начала пандемии заразились 828 570 человек, умерли 11 507 (+74 за сутки).

В России за последние сутки выявлено минимальное число зараженных с 18 ноября — 23 351. Общее число заболевших в стране достигло 3 260 138. Умерли за сутки 482 человека, с начала пандемии — 58 988 человек. В мире COVID-19 заразились более 85 млн человек, умерли 1,84 млн.

С сегодняшнего дня заведения общественного питания в Петербурге смогут работать с 6:00 до 23:00. С 30 декабря из-за COVID-19 они были закрыты. Предприятия общепита в торговых центрах могут открыться только при наличии отдельного входа.

Подробнее о борьбе с вирусом в России — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».