Во Вьетнаме выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

Во Вьетнаме зафиксировали первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, распространившимся из Великобритании. О новой мутации вируса стало известно в декабре. Случаи заражения выявлены уже в нескольких странах, в том числе в Китае и США.

По данным вьетнамского Минздрава, новым штаммом коронавируса заболела 44-летняя женщина, прилетевшая из Великобритании. Больную по прибытии поместили на карантин. 24 декабря у нее подтвердили COVID-19. «Исследователи провели секвенирование генома в полученном образце пациента и обнаружили штамм, известный как VOC 202012/01»,— приводит Reuters сообщение министерства.

Предполагается, что новый штамм COVID-19 распространяется на 70% быстрее. Уже более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией, в том числе Россия. На территории РФ штамм пока не обнаружен. Британские власти из-за ухудшения эпидемиологической обстановки ужесточили ограничения в стране.

О распространении мутации COVID-19 читайте в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».