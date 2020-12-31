В России за сутки выявили 27 747 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 27 747 случаев заражения коронавирусом. Это на 4,65% больше, чем накануне. До этого число зараженных сокращалось четыре дня подряд: вчера в стране было выявлено 26 513 новых случаев заболевания, до этого — 27 002. Рекордное число заразившихся за сутки зафиксировано 24 декабря — 29 935 человек. Общее число заболевших достигло 3 159 297 человек.

Умерли за последние сутки 593 человека, накануне — 599 (–1%). Общее число скончавшихся из-за коронавируса достигло 57 019 человек. За прошедший день выздоровели 29 235 человек, всего с начала пандемии — 2 554 340.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 6566 (всего 809 769),

Санкт-Петербург — 3758 (242 124),

Московская область — 1487 (155 330),

Нижегородская область — 501 (69 815),

Свердловская область — 394 (58 582).

Больше всего умерших за сутки:

Санкт-Петербург — 84 человека (всего 7694),

Москва — 73 человека (11 209),

Воронежская и Ростовская области — по 28 человек (всего 1145 и 2061).

Россия остается на четвертом месте по числу зараженных коронавирусом в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первые три места занимают США (19,7 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,6 млн). По числу умерших от COVID-19 Россия по-прежнему занимает восьмое место.

В России ранее стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Пока сделать прививку могут только люди из определенных групп риска, но список будет расширяться. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в стране произведено 2 млн доз вакцины «Спутник V». Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сделавшие прививку смогут получить паспорт привившегося через сайт «Госуслуги».

Подробности — в материале “Ъ FM” «Вакцинацию внесут в паспорта».