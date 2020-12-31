Главные новости к утру 31 декабря

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителей министров в Минцифры и Минтранспорта. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Владимир Белановский, статс-секретарем—заместителем министра цифрового развития — Олег Пак, замминистра транспорта — Кирилл Богданов.

Курс биткойна снова обновил исторический максимум и впервые превысил отметку в $29 тыс. О ситуации на рынке криптовалют

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию для обсуждения экспорта молдавской продукции и приднестровского урегулирования. Она уточнила, что до визита в Москву намерена посетить Киев и Брюссель. Об инаугурации Майи Санду

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