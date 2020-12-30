В Москве за сутки умерли 73 человека с COVID-19

За последние сутки в столице умерли 73 человека, заразившихся коронавирусом, сообщил городской оперативный штаб в Telegram. Накануне в Москве умерли 72 человека. Общее число умерших с COVID-19 достигло 11 209.

По данным на утро 30 декабря, в Москве коронавирус обнаружен у 803 203 человек (+5105 за сутки), более 621 тыс. пациентов выздоровели. В России число заболевших COVID-19 за сутки сокращается четвертый день подряд. Общее число случаев в стране достигло 3 131 550, умерли более 56,4 тыс. человек.

29 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица проходит пик заболеваемости, 130 тыс. человек находятся на амбулаторном и стационарном лечении от COVID-19. Зимние каникулы для школьников с 1 по 11 класс продлили до 17 января. В новогоднюю ночь в столице отменены массовые гулянья и ярмарки, вход на Красную площадь будет закрыт после 18:00, ГУМ-каток будет работать до 19:00.

Что запрещено и разрешено во время новогодних праздников читайте в материале “Ъ”.