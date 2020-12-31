Санду заявила о готовности приехать на переговоры в Россию

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию для обсуждения важных тем, в числе которых экспорт молдавской продукции и приднестровское урегулирование. Госпожа Санду вступила в должность президента Молдавии 24 декабря.

«Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта. Поэтому я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами»,— сказала госпожа Санду в эфире телеканала «ТВ-8» (цитата по «РИА Новости»). Она уточнила, что до визита в Москву намерена посетить Киев и Брюссель.

Ранее Майя Санду заявила, что урегулирование ситуации в Приднестровье должно предусматривать полный вывод российских миротворцев. Она предложила оставить в регионе гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Также она заявляла о желании возобновить переговоры с Россией по задолженности за газ.

Подробнее об инаугурации Майи Санду — в материале “Ъ” «Век вора не видать».