Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщил, что доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен из-за коронавируса. В столичном ГУ МВД уточнили, что вход на площадь будет закрыт после 18:00. При этом ГУМ-каток на Красной площади будет работать до 19:00.

«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен»,— приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы департамента. В департаменте также попросили москвичей воздержаться на каникулах от посещения мест с массовым пребыванием людей.

В России число заразившихся коронавирусом уже превысило 3 млн человек, умерли свыше 56 тыс. Из-за пандемии в некоторых регионах отказались от массовых мероприятий в новогоднюю ночь. В частности, в Москве отменены массовые гулянья и ярмарки, до 15 января в ночное время (с 23:00 до 6:00) запрещена работа ресторанов, баров, кафе, ночных клубов, караоке, боулингов.

Что запрещено и разрешено во время новогодних праздников — читайте в материале “Ъ”.