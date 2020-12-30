Январским каникулам добавили неделю

В Москве продлили зимние каникулы для школьников. Ученики с 1 по 11 классы вернутся к занятиям лишь 17 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также в это время не будут работать спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Подобные меры московские власти принимали в октябре, когда ученики отдыхали две недели вместо одной. Сергей Собянин признал эффективность такого решения. По его словам, тогда темпы распространения COVID-19 удалось сдержать.

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Вряд ли продление каникул будет иметь решающее значение, однако позволит властям наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация после праздников, уверен кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев:

«Практику мы опробовали, и, как мы видели, серьезных каких-то, действительно кардинальных изменений в сторону улучшений не было. В дальнейшем власти Москвы пролонгировали ограничительные меры, сейчас я тоже не думаю, что это каким-то образом повлияет, но это поможет в какой-то мере выиграть время и проанализировать ситуацию, статистику, которая будет после новогодних праздников. Совершенно очевидно, что после новогодних праздников, где-то с 15 января статистика по заболеваемости будет увеличиваться, потому что все будут возвращаться после новогодних отпусков, будет увеличиваться количество проводимых тестов.

И контакты во время новогодних каникул, безусловно, не будут способствовать снижению уровня заболеваемости».

Сергей Собянин предположил, что длинные зимние каникулы помогут стабилизировать заболеваемость коронавирусом, а значит, избежать новых ограничений. Тем не менее, родители школьников обеспокоены тем, как перерыв скажется на успеваемости. По данным опроса группы компаний «Актион Образование», более половины родителей отмечают серьезное отставание учеников по программе и считают, что в этом виноват переход на «удаленку».

Длинные каникулы тоже не пойдут на пользу образовательному процессу, говорит учитель высшей категории, почетный работник общего образования Леонид Перлов: «Чем длиннее период перерыва в занятиях, тем больше времени и усилий требуется на то, чтобы дети вернулись обратно в рабочий ритм. Рушится практически все сразу, очень сложно налаживать потом процесс, особенно если это делается без предварительного какого-то предупреждения, подготовиться к этому люди не могут. А как быть с учебными планами? Значит, их опять надо переделывать, в который уже раз. Сравнивать процесс очного и дистанционного образования даже в том сомнительном виде, в каком оно сейчас есть, просто нельзя. Учителя, кстати, с этим страшно мучаются: оценки-то требуют, их же надо ставить. А как, если у тебя урок урезан до 20 минут, из которых 15 ты собираешь детей на этот урок?

Перед новогодними каникулами глава Минпросвещения Сергей Кравцов попросил освободить школьников от домашнего задания. По словам министра, детям лучше провести это время с семьей.

Елена Иванова