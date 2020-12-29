Пожар на площади 10 га ликвидировали в Туапсинском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Спустя восемь часов пожарные потушили ландшафтный пожар в Туапсинском районе Краснодарского края на площади 10 га.

«В 20:20 пожар ликвидирован», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писал "Ъ-Кубань", сообщение о пожаре поступило около 12:00 29 декабря. Произошло возгорание лесной подстилки на территории Пшиского лесничества. К тушению пожара привлекалось 106 человек, 15 единиц техники. Также был задействован вертолет КА-32 ФГБУ Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. По данным на 16:30, с помощью вертолета было проведено 11 сбросов общим объемом 55 т.

Наталья Решетняк