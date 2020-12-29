В Туапсинском районе Кубани тушат крупный природный пожар

В Туапсинском районе Краснодарского края тушат крупный природный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около 12:00 29 декабря 2020 года. Известно, что произошло возгорании лесной подстилки на территории Пшиского лесничества.

Площадь, пройденная пожаром, составляет 10 Га, площадь активного горения – 400 м2. На место происшествия направлена оперативная группа под руководство замглавы регионального управления МЧС Андрея Потохова.

Всего к тушению пожара привлекалось 106 человек, 15 ед. техники, в том числе от МЧС – 68 человек, 9 ед. техники. В настоящее время в тушении возгорания также задействован вертолет КА-32 ФГБУ Южного авиационно-спасательного центра МЧС России. По данным на 15:25, он провел два сброса воды общим объемом 10 тонн.

Алексей Белянин