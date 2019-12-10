Лавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Ожидаются встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.
Самолет приземлился в 0:50 (8:50 мск), сообщает ТАСС. Визит продлится меньше суток.
В МИД РФ ранее сообщали, что на встрече будут обсуждаться «ключевые международные проблемы и актуальные вопросы двусторонних отношений». Последний раз господин Лавров посещал Вашингтон в 2017 году.
О том, на каких условиях Сергей Лавров полетел в Вашингтон,— в материале “Ъ” «Овальный кабинет для министра».
Подробнее о визите 2017 года — в материале “Ъ” «За дачи исключительной важности».
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