Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. Господин Лавров сегодня прибудет в Вашингтон.

«Президент Трамп встретится с госсекретарем Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения состояния двусторонних отношений»,— сообщил «РИА Новости» представитель Белого дома.

В МИД РФ ранее заявили, что во время визита Сергея Лаврова в США предполагается обмен мнениями по «ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений». Последний визит господина Лаврова в Вашингтон состоялся в 2017 году.

Напомним, в сентябре посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

О российско-американском визовом скандале читайте в публикации “Ъ”.

О визите главы МИД РФ 2017 года — в материале “Ъ” «За дачи исключительной важности».

О предстоящей встрече читайте в публикации “Ъ” «Овальный кабинет для министра».