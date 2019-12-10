Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. Господин Лавров сегодня прибудет в Вашингтон.
«Президент Трамп встретится с госсекретарем Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения состояния двусторонних отношений»,— сообщил «РИА Новости» представитель Белого дома.
В МИД РФ ранее заявили, что во время визита Сергея Лаврова в США предполагается обмен мнениями по «ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений». Последний визит господина Лаврова в Вашингтон состоялся в 2017 году.
Напомним, в сентябре посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.
О российско-американском визовом скандале читайте в публикации “Ъ”.
О визите главы МИД РФ 2017 года — в материале “Ъ” «За дачи исключительной важности».
О предстоящей встрече читайте в публикации “Ъ” «Овальный кабинет для министра».
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