МИД РФ: Лавров посетит Вашингтон по приглашению Помпео

Министерство иностранных дел России сообщило о вопросах, которые будут обсуждаться на встрече главы российского МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне 10 декабря. Стороны затронут международные проблемы и вопросы двусторонних отношений. О встрече главы российского МИДа и госсекретаря США “Ъ” стало известно 5 декабря.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению госсекретаря США Майка Помпео. В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений»,— говорится в сообщении МИД России. Ранее Госдеп США сообщал о планах обсудить на встрече «широкий круг региональных и двусторонних проблем».

Есть вероятность встреч с другими высокопоставленными официальными лицами, в частности в Белом доме прорабатывают возможную встречу министра с президентом Дональдом Трампом. Последний визит господина Лаврова в Вашингтон состоялся в 2017 году.

Напомним, в сентябре посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

О российско-американском визовом скандале читайте в публикации “Ъ”.

О визите главы МИД РФ 2017 года — в материале “Ъ” «За дачи исключительной важности».