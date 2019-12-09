Главные новости к утру 9 декабря

Россия придерживается жесткой позиции по поводу выполнения минских договоренностей. Киев же считает, что выполнение минских соглашений превратит Донбасс в неподконтрольный ему центр влияния на внешнюю и внутреннюю политику, а потому хочет передоговориться в рамках саммита в «нормандском формате». Однако источник “Ъ” в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, уверен, что реализовать это у украинской стороны не получится.

Поиском «российского следа» в утечке правительственных документов занимается британская спецслужба. Речь идет об утечке документов Департамента международной торговли, которые были распространены на сайте Reddit.

В 2020 году в России могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей. Подготовкой нового бесплатного сервиса в настоящее время занимаются Минкомсвязь и МВД.

В России может измениться порядок взыскания долгов с пенсионеров — соответствующие законопроекты Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности. Предлагается запретить взыскивать долги с пенсий по старости, по инвалидности, по государственному пенсионному обеспечению, пенсий военнослужащих и правоохранительных органов, накопительной пенсии, а также из пособий по временной нетрудоспособности. Кроме того, при взыскании долгов с зарплаты должен будет оставаться прожиточный минимум. Однако поправки не коснутся задолженностей по ЖКХ, а также обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления.

Первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде заняли российские спортсмены. Сборная России завоевала 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали, что стало лучшим достижением российской команды на чемпионатах Европы.

Меньше всего вредных привычек у жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Похвастаться теми же достижениями не могут в регионах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также в Ямало-Ненецком автономном округе — эти регионы заняли последние позиции соответствующего рейтинга.

О предстоящих 9 декабря событиях читайте в анонсе “Ъ”.