«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Ранее глава российского правительства заявил, что стороны не договорятся до тех пор, пока Киев не перестанет требовать выплаты по судебным искам.

«"Нулевой вариант" заключается прежде всего в том, чтобы выполнить решение арбитража»,— написал на своей странице в Facebook господин Витренко. Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд и проценты.

По словам представителя украинской компании, «нулевой вариант» заключается в выплате назначенных судом компенсаций, а выполнение решений Стокгольмского арбитража было обязательным условием, прописанным в контракте, заключенным Россией и Украиной в 2009 году. Он также добавил, что Украина готова принят газ в качестве погашения задолженности.

Напомним, действующий газовый контракт истекает 31 декабря 2019 года. Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания с этим не согласилась. Президент России Владимир Путин говорил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но назвал условия Киева неприемлемыми.

О разногласия Москвы и Киева — в материале “Ъ” «"Условия, которые нам предлагают, экономически неприемлемы"».

Почему России и Украине не удастся отойти от политизации транзита газа — в материале “Ъ” «Государственная труба Украины».