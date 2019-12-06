Главные новости к утру 6 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский хочет создать в Донбассе «муниципальную стражу», в которую будут входить представители ОБСЕ, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также украинские нацгвардейцы. Свою идею господин Зеленский намерен озвучить на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря в Париже.

Saudi Aramco оценила свои акции в рамках проводимого IPO. Стоимость бумаг компании составила $8,53 за штуку. Всего будет продано 3 млрд акций, их общая стоимость оценивается в $25,6 млрд.

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. США не выдали визы российским делегатам уже дважды — в сентябре и в декабре. Оба раза причины такого решения не уточнялись.

В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких.

Как выяснил “Ъ”, СКР расследует исчезновение сотен миллионов рублей, выделенных на строительство разных объектов, в том числе пограничных переходов, застав и постов. По делу проходит замначальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

О предстоящих 6 декабря событиях читайте в анонсе “Ъ”.