Reuters узнал о желании Saudi Aramco застраховать свои объекты от войны и террористов

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует застраховать свои объекты на случай военных действий или террористических операций после сентябрьской атаки беспилотников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника. По словам одного из них, компания начала переговоры с несколькими страховщиками, включая Lloyd's of London.

Один из собеседников агентства добавил, что Saudi Aramco хочет застраховать объекты, находящиеся в восточной провинции страны. Компания рассматривает варианты страховки от террористической атаки или саботажа до полной страховки, включая войну, в том числе и гражданскую, а также компенсацию прерывания бизнеса.

Кроме того, в ходе IPO Saudi Aramco заявила, что не ожидает от сентябрьской атаки существенного влияния на финансы и операции. Однако, по словам источника агентства, предварительная оценка потерь от атаки составила 2 млрд реалов ($533 млн). Компания отказалась от комментариев.

В начале ноября власти страны одобрили IPO Saudi Aramco, подготовка шла несколько лет. Размещением занимаются крупные международные банки, среди которых — Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Bloomberg назвал IPO компании сделкой века.

Напомним, беспилотники атаковали саудовские НПЗ, ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».

О том, стоит ли вкладываться в саудовскую компанию, читайте в материале “Ъ FM” «Политическая нестабильность подрывает позиции Saudi Aramco».