Главные новости к утру 1 декабря

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом о физлицах-иноагентах. Она призвала РФ выполнять свои обязательства о свободе выражения мнений. В ответ посольство России в США призвало Вашингтон не вмешиваться в дела страны. Подробнее

Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн руб. В частности, планируется увеличить страховку с 1,4 млн для вкладчиков, получивших крупные средства при определенных обстоятельствах, но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии банков. Подробнее

Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Жеребьевка состоялась в Бухаресте. Ранее было известно, что россияне сыграют с Бельгией и Данией.

«Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на Лондонском мосту. Нападение в пятницу, 29 ноября, было совершено одним из членов организации, передает Reuters со ссылкой на подконтрольное ИГ информагентство Amaq. Отмечается, что никаких доказательств своих заявлений террористы не предоставили.