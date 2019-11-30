Начальника полиции Тихвина нашли мертвым в Бокситогорском районе Ленобласти

В одном из частных домов деревни Астрачи Бокситогорского района Ленинградской области обнаружен мертвым заместитель начальника ОМВД по Тихвинскому району – начальник полиции Тихвина Роман Карманов. Ему было 44 года. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщает 47News.

По информации издания, господин Карманов до этого находился в отпуске, недавно отметил день своего рождения, 30 ноября должен был выйти на работу, но там так и не появился. После этого начались его поиски. В итоге своего руководителя мертвым нашел его заместитель.

Роман Карманов служил в органах внутренних дел с 1994 года. Ранее он работал в ОМВД по Бокситогорскому району Ленобласти.

По факту его смерти проводится проверка.