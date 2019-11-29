Джонатан Айв ушел с поста главного дизайнера Apple

С сайта Apple пропала фотография главного дизайнера Apple Джонатана Айва, внимание на это обратил The Verge. По данным портала, это свидетельствует о том, что господин Айв окончательно покинул компанию.

Джонатан Айв работал в Apple c 1991 года. Он объявил об отставке еще в июне 2019-го. Он сообщил, что уйдет из Apple до конца года и займется созданием своей дизайнерской компании. В Apple обещали продолжить сотрудничество с дизайнером. На фоне новостей о его уходе капитализация компании за день снизилась на $9 млрд.

Подробности отставки главного дизайнера Apple читайте в публикации “Ъ”.