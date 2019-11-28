Карасин: возобновление полетов в Грузию зависит от ситуации в Тбилиси

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ожидать раньше следующего года, сообщил члена Совета федерации, бывшего заместителя главы МИД РФ Григория Карасина после встречи в Праге со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе. По его словам, была достигнута договоренность о том, что стороны рассмотрят этот вопрос, решение которого зависит в том числе от атмосферы в грузинском обществе, передает грузинский «Первый канал».

«Мы продолжим работу в этом направлении, хотя не стоит ожидать, что полеты возобновятся до нового года. Однако мы будем думать о том, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение было достигнуто по этому вопросу. Мы подумаем над этим и внимательно посмотрим на развитие двусторонних отношений, атмосферу на улицах Тбилиси, в грузинском обществе, которая создавалась в отношении России, так как эти события взаимосвязаны»,— сказал Григорий Карасин.

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение Читать далее

Авиасообщение между Россией и Грузией было прервано с 8 июля 2019 года после протестов в Тбилиси. Поводом для них послужили приезд российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в Грузии. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете полетов в Грузию.

Ранее сообщалось, что шесть российских авиакомпаний оценили потери от запрета на полеты в Грузию в 3,2 млрд руб. Правительство РФ планировало выплатить им компенсацию, однако сейчас авиакомпании не надеются на получение денег.

Отметим, что обстановка в Тбилиси по прежнему напряженная. Представители оппозиции блокируют работу парламента, но их оттесняют силовики. Протестующие пытаются добиться перехода на «немецкую модель» подсчета голосов на выборах.

Подробнее об убытках авиакомпаний читайте в материале “Ъ” «Компенсации повисли в воздухе».

Подробнее о ситуации в Тбилиси читайте в материале “Ъ” «Оппозиция Грузии обратится за советом в Европу».