Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра

Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила представительница бизнесмена. Ранее газета Politis сообщила, что гражданства лишили самого предпринимателя, его сына и дочь.

«Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства»,— сообщила анонимная представительница господина Дерипаски RNS.

Олег Дерипаска получил кипрское гражданство в марте 2018 года. Представитель миллиардера объяснял это «необходимостью постоянных передвижений по миру» в связи с «широким кругом бизнес-интересов».

Собеседница агентства при этом отметила, что Кипр «очевидно подвергся беспрецедентному давлению со стороны США», чтобы создать проблемы для российского бизнеса. По ее мнению, это должно вызывать серьезное беспокойство у мирового сообщества.

Напомним, в ноябре министр внутренних дел Кипра сообщил об аннулировании гражданства 26 человек, которые получили его в рамках программы «Гражданство за инвестиции». Среди них были девять россиян, имена не сообщались. По данным СМИ, среди них оказались Олег Дерипаска, его сын и дочь, топ-менеджеры АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко вместе с женами и детьми (по данным “Ъ”, связаны с уголовным делом против начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина) и экс-глава Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

Подробнее об отзыве «золотых паспортов» — в материале “Ъ” «Кипр отзывает гражданства».

О роли Владимира Столяренко и Александра Бондаренко в деле Кирилла Черкалина — в публикации «Чекисты воровали высотками».