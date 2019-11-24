Власти Ирана заявили о сторонниках ИГ среди участников беспорядков

Среди участников беспорядков в Иране были обнаружены сторонники террористических организаций, в том числе ИГ («Исламское государство», запрещено в России), заявил губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд, слова которого передает PressTV. Ранее в стране арестовали около 180 зачинщиков антиправительственных акций.

По его словам, сторонники террористов использовали протесты, чтобы нападать на мирных жителей и наносить ущерб различным объектам. Чиновник заявил, что всех нарушителей опознала полиция, и теперь их будут судить по закону.

Напомним, акции протеста в Иране начались 15 ноября после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза, Тегеран при этом ввел квоты на розничные продажи топлива. За два дня протестов погибли около 25 человек. Аятолла Али Хаменеи поддержал решение повысить цены на бензин, которое вызвало протесты в стране, и обвинил «врагов» республики в «саботаже».

Минюст США на фоне протестов внес в санкционный список министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми. Ведомство считает, что иранский министр причастен к «широкомасштабной цензуре в интернете». МИД РФ со своей стороны не исключает причастность «внешних сил» к ухудшению ситуации в Иране.

О протестах читайте в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».