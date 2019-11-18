МИД РФ не исключает причастность «внешних сил» к ухудшению ситуации в Иране

К ухудшению ситуации в Иране могут быть причастны внешние силы, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов «РИА Новости». Он добавил, что среди пострадавших в уличных протестах россиян нет.

«Здесь и так непростая, напряженная ситуация: значительное повышение цен на бензин, конечно же, подлило масла в огонь. Но и внешние силы активно работают, так что все (факторы.— “Ъ”) вместе»,— сказал господин Кабулов в ответ на просьбу агентства прокомментировать события в Иране. Говоря о возможных пострадавших россиянах, он сказал, что МИД РФ внимательно следит за событиями, «но такой информации не поступало».

Напомним, 15 ноября в Иране вступило в силу распоряжение правительства о повышении цен на бензин в два раза. Также выросла льготная стоимость бензина. После такого решения в нескольких городах Ирана начались протесты. В попытке их подавить по всему Ирану был отключен интернет. Остались доступными только несколько онлайн-сервисов.

По данным агентства Fars, в акциях протеста приняли участие почти 87,5 тыс. человек. Протестующие поджигали здания банков и магазинов. Более 1 тыс. человек задержаны, десятки получили травмы. Накануне сообщалось о 25 погибших. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал протестующих «головорезами», а также обвинил «иностранных врагов» в разжигании беспорядков.

Консультант ПИР-центра Андрей Баклицкий о ситуации в Иране — в материале “Ъ”.