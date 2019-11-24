Около 180 зачинщиков беспорядков арестованы в Иране

Правоохранительные органы Ирана задержали и опознали около 180 лидеров антиправительственных протестов. По данным телекомпании IRIB, задержанные обвиняются в нападении на сотрудников органов правопорядка, порче имущества, поджогах банков и других незаконных действиях.

Ранее Корпус стражей исламской революции задержал около 100 лидеров акций протеста. Также были арестованы около 1000 участников.

Протесты в Иране начались из-за повышения цен на бензин. Они прошли во многих городах страны. Участников акции поддержали в США. Минюст США ввел санкции против министра связи и информации Ирана. Его обвинили в широкомасштабной цензуре. На фоне протестов в стране отключали интернет.

О протестах читайте в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».