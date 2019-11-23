Нарышкин: США причастны к политическому кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США причастны к разгоревшемуся в Боливии политическому кризису. По мнению господина Нарышкина, американцам необходим кризис в этой стране, чтобы «сместить» ее политический вектор.
Также глава СВР убежден, что на урегулирование ситуации в этой южноамериканской стране потребуется время. «Качаться будет долго»,— сказал он «РИА Новости».
Напомним, политический кризис разгорелся в Боливии в октябре после оглашения результатов выборов главы государства. По данным ЦИК Боливии, победу на них одержал Эво Моралес, управлявший страной с 2006 года. Основной противник господина Моралеса на выборах Карлос Меса итоги выборов не признал. На улицах боливийских городов ежедневно проходили акции противников действующего режима.
После трех недель протестов, в ходе которых погибло более 30 человек, ухода Эво Моралеса с поста президента Боливии потребовали вооруженные силы страны. Глава государства принял решение подчиниться требованиям военных и покинул страну, перебравшись в в Мексику, власти которой предоставили ему убежище. Обязанности временного руководителя Боливии возложила на себя вице-спикер Сената Жанин Аньес.
Об отставке Эво Моралеса — в материале “Ъ” «"Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах"».
Что писали об этом зарубежные СМИ — в подборке “Ъ”.
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