США призвали власти Боливии ускорить подготовку к выборам

Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Боливии воздержаться от насилия. В ноябре боливийский президент Эво Моралес подал в отставку из-за начавшихся в стране протестов. Обязанности временного руководителя Боливии возложила на себя вице-спикер Сената Жанин Аньес.

Как считает господин Помпео, властям Боливии нужно ускорить процесс продвижения к проведению честных выборов. «Мы призываем все стороны воздержаться от насилия, соблюдать закон и уважать права граждан на участие в построении будущего Боливии, независимо от их взглядов. Службы безопасности должны уважать права мирных демонстрантов, а боливийские власти должны обеспечивать ответственность за любые нарушения прав граждан»,— говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Напомним, ухода господина Моралеса требовали вооруженные силы Боливии, чтобы обеспечить стабильность в стране. В ходе протестов погибло более 20 человек, 715 пострадали. Россия признала Жанин Аньес и. о. президента Боливии.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».