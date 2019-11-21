Azur Air отчиталась Росавиации об устранении нарушений

Авиакомпания Azur Air предоставила Росавиации отчет об устранении замечаний, выявленных при внеплановой проверке. Ведомство обнаружило недостатки в работе авиакомпании после инцидента с жесткой посадкой в Барнауле и вынужденной посадкой в международном аэропорту Сиань. После этого Azur Air предоставили время до 22 ноября для их устранения.

«Авиакомпания Azur Air сегодня отчиталась в полном объеме и предоставила в Росавиацию отчет и доказательную документацию об устранении несоответствий и недостатков, выявленных при проведении в октябре 2019 года внеплановой проверки комиссией регулирующего органа», - сообщили пресс-службе перевозчика (цитата по ТАСС).

Напомним, инцидент с жесткой посадкой в Барнауле произошел 25 сентября. Судно выполняло рейс рейс Камрань—Барнаул, произошло возгорание задней правой стойки шасси, во время посадки произошло возгорание задней правой стойки шасси. Во время эвакуации пострадали 56 пассажиров. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Позже, 6 ноября, самолет Boeing 757-200, выполнявший рейс из Томска во вьетнамский Фукуок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиань в Китае. Причиной посадки стало то, что сработал датчик технической неисправности.

Как сообщили ранее “Ъ” в Azur Air, авиакомпания 6 ноября получила акт по итогам проверки и ознакомилась с ним. Работа над замечаниями и несоответствиями была начата уже в ходе работы комиссии. В случае, если авиакомпания не устранила нарушения, ее деятельность была бы ограничена.

Подробности — в материале “Ъ” «Azur Air грозят ограничения».