Уголовное дело возбуждено после происшествия с самолетом в Барнауле

Следственные органы возбудили уголовное дело после происшествия с самолетом Azur Air в аэропорту Барнаула. Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, 25 сентября около 21:00 по местному времени во время посадки воздушного судна, выполнявшего рейс Камрань—Барнаул, произошло возгорание задней правой стойки шасси. Пожар был оперативно локализован, все пассажиры (331 человек) и члены экипажа (десять человек) были эвакуированы.

«При эвакуации пострадали 56 пассажиров, которым причинены телесные повреждения различной степени тяжести»,— сообщает следственное управление. В настоящее время один из пассажиров находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Слава богу, мы живы!»

Оксана Павлова, Новосибирск