Azur Air грозят ограничения

Росавиация обнаружила недостатки в работе авиакомпании Azur Air после инцидента с жесткой посадкой в Барнауле. Теперь у авиакомпании есть время до 22 ноября, чтобы исправить нарушения, иначе ее деятельность будет ограничена. В Azur Air заявили “Ъ”, что уже работают над устранением недостатков, и это не скажется на программе полетов. В феврале прошлого года Росавиация уже обещала приостановить действие сертификата эксплуатанта авиакомпании, но претензии были сняты после кадровых перестановок и заявления Azur о переводе авиалайнеров в российский реестр. В конце октября в Azur Air сообщали, что прекратили процесс перевода.

Росавиация выявила недостатки в работе крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных властях. В Росавиации “Ъ” подтвердили факт обнаружения недостатков и уточнили, что если авиакомпания не устранит замечания до 22 ноября, то ее деятельность может быть ограничена. Какого рода ограничения могут быть наложены, в агентстве не уточнили, но сказали, что пока такое решение не принято. Также там добавили, что проверка Azur Air была внеплановой.

Согласно данным ТАСС, проверка показала недостатки в деятельности командно-руководящего состава авиакомпании, которые влияют на безопасность полетов, также имеются серьезные замечания к системе организации процессов и управления, системе качества авиакомпании, периодической подготовке пилотов.

Azur Air — седьмая по числу перевозимых пассажиров чартерная авиакомпания РФ. За девять месяцев она нарастила перевозки пассажиров на 38%, до 4,5 млн человек. Парк состоит из 29 самолетов Boeing разных моделей. По данным Kartoteka.ru, компанией владеет ООО «Ван2Флай», принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

В Azur Air “Ъ” сообщили, что авиакомпания 6 ноября действительно получила акт по итогам проверки и ознакомилась с ним. Работа над замечаниями и несоответствиями уже была начата в ходе работы комиссии, пояснили там, и в соответствии с рекомендациями Росавиации будет проведено служебное расследование. Перевозчик заявил, что планирует устранить все замечания и несоответствия в назначенный срок и представить в Росавиацию пакет документов с полной доказательной базой. Работа над исполнением рекомендаций регулирующего органа не скажется на выполнении авиакомпанией своих обязательств перед партнерами и пассажирами будущих рейсов, заверили в компании: все программы полетов будут осуществляться в полном объеме.

Поводом для внеплановой проверки стал инцидент, произошедший 25 сентября. Тогда летевший из Вьетнама Boeing 767 совершил жесткую посадку в Барнауле, в результате чего пострадали 50 человек, один был госпитализирован. На борту лайнера находились 344 человека, в том числе десять членов экипажа. Позже авиакомпания сообщила, что посадка прошла в штатном режиме: «После приземления, во время руления, экипаж получил информацию от наземных служб о возможном возгорании правой стойки шасси. В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. Все пассажиры были экстренно эвакуированы. Возгорание не подтвердилось, аэропортовые службы отработали в соответствии с установленными процедурами». На следующий день Azur Air сообщила, что дополнительно проверит весь парк Boeing 767 (11 судов). Также компания выплатит по 100 тыс. руб. всем пассажирам рейса.

В феврале 2018 года у Azur Air уже возникали проблемы. Росавиация до 20 марта ограничивала действие сертификата эксплуатанта, сославшись на невыполнение указаний по итогам декабрьской внеплановой проверки, выявившей проблемы с поддержанием летной годности самолетов. В перевозчике тогда сообщали, что не видят «затруднений, связанных с устранением в полном объеме несоответствий и недостатков, выявленных регулятором в результате проверки деятельности компании». 19 марта Росавиация сняла ограничения срока действия сертификата. Этому предшествовали кадровые изменения: возглавлявший компанию с 2014 года Михаил Крицкий уступил свою должность Юрию Стогнию. Кроме того, по данным Росавиации, авиакомпания назначила нового заместителя генерального директора — начальника инспекции по безопасности полетов и технического директора. Также в сообщении регулятора тогда говорилось, что акционерами принято принципиальное решение о переводе самолетного парка авиакомпании в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ.

При этом в конце октября в ходе конференции «Крылья будущего» заместитель генерального директора Azur Air Павел Терещенко сообщил, что перевозчик приостановил перевод своих самолетов в российский реестр. Он рассказал, что авиакомпания зарегистрировала в России только один самолет — по данным Flightradar24, Boeing 767-300. «И больше не планируем»,— сказал он (цитата по РБК). Господин Терещенко пояснял, что у компании возникают сложности с поддержанием летной годности даже одного самолета. В случае с этим лайнером постановка в российский реестр удалась лишь потому, что он находится в собственности авиакомпании — лизинговые компании против перевода, добавил он.

При этом в Azur Air “Ъ” сообщили 6 ноября, что не связывают новую проверку Росавиации и ее результаты с вопросом перевода флота в российский реестр воздушных судов.

У авиационных властей достаточно полномочий для проведения проверок и принятия мер воздействия на компании, которые допускают нарушения, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев,— начиная от выдачи предписаний по устранению нарушений и завершая приостановлением действия сертификата эксплуатанта. Если Azur Air в полной мере выполнит все, что требует Росавиация, или докажет, что какие-то требования излишние, то ее операционной деятельности ничего не будет угрожать, полагает эксперт. В целом, авиакомпания демонстрировала чрезвычайно высокие темпы роста, и ее сегодняшние проблемы — последствия быстрого развития, через подобные трудности проходят многие перевозчики, отмечает господин Пантелеев. Это вопрос масштабирования процессов, по мере накопления опыта указанные проблемы будут устранены, заключает он.

Анастасия Веденеева, Ольга Никитина