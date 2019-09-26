Учения перешли в спасение

Уголовное дело возбуждено после происшествия с Boeing 767 авиакомпании Azur Air, у которого во время посадки в аэропорту Барнаула загорелось шасси. На борту самолета, прилетевшего из Вьетнама, находился 331 пассажир. Следователи отрабатывают две основные версии случившегося — ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. По данным следственных органов, при эвакуации пострадали 56 человек, госпитализирован один. Большое число пассажиров получили ссадины и ушибы из-за конструкции надувных трапов, полагает гендиректор аэропорта Виталий Архипенко. За несколько часов до инцидента в аэропорту прошли масштабные учения медиков и МЧС по спасению людей из горящего самолета.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ) после инцидента с самолетом Azur Air в аэропорту Барнаула. Воздушное судно, следовавшее рейсом Камрань—Барнаул с 331 пассажиром и 10 членами экипажа на борту, совершило жесткую посадку в аэропорту Барнаула 25 сентября около 21:00 по местному времени.

Предварительно установлено, что при посадке у Boeing 767 произошло возгорание задней правой стойки шасси. Самолет остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, пожар был быстро локализован.

В управлении МЧС по Алтайскому краю уточнили, что пожар был ликвидирован в 21:40. В ликвидации ЧС участвовали 186 человек и 49 единиц техники. «Службы, которые занимаются обеспечением безопасности, пожарное подразделение аэропорта сработали своевременно и эффективно. Решением экипажа эвакуация пассажиров происходила по надувным трапам. К моменту, когда пассажиры начали эвакуироваться, угрозы дальнейшего возгорания уже не существовало»,— сказал журналистам зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР рассказали “Ъ”, что отрабатываются две версии происшедшего — ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание самолета. «В настоящее время изымается документация по самолету, будут допрошены свидетели и назначена летно-техническая экспертиза»,— сообщили в управлении.

«Мы пошли на посадку, самолет три раза ударился, спружинил — и мы пошли опять на взлет, сделали круг и снова стали садиться»,— сообщила одна из пассажирок в эфире телеканала «Мир 24».

Генеральный директор аэропорта Барнаула Виталий Архипенко подтвердил, что посадка самолета была совершена со второй попытки: «Рейс прибыл по расписанию, заходил на посадку без отклонений. Но перед самым приземлением командир принял решение об уходе на второй круг. Это его право, предписанное летными законами, если не уверен в посадке. Командир сообщил о нестабилизированном положении воздушного судна, дал газ и ушел на второй круг. Это нормальная практика. Повторный заход был выполнен без отклонений, совершил посадку, во время которой произошло возгорание».

По данным следственных органов, при эвакуации пострадали 56 пассажиров: они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Глава краевого минздрава Дмитрий Попов сообщил, что в основном это ушибы и ссадины. «В двух случаях переломы. Один человек госпитализирован с переломом позвоночника»,— сказал он. Он также не исключил, что количество обратившихся за медпомощью может увеличиться: «Люди могли в стрессовой ситуации не обратить внимания на то, что у них что-то болит».

По словам одного из пассажиров, эвакуация из самолета происходила очень быстро:

«Людей начали эвакуировать с помощью воздушных трапов. Один из них открылся не полностью, из-за чего некоторые пострадали, у некоторых людей есть вывихи, у некоторых, кажется, переломы. Мы все быстро покинули самолет. Я спустился одним из первых».

«Вы просто не были на борту и не знаете, как это страшно на самом деле. Пострадавшие есть, ушибы, переломы. Слава богу, мы живы!» — сообщила в соцсетях другая пассажирка. В Azur Air говорят, что экипаж действовал согласно инструкции — благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа все пассажиры были экстренно эвакуированы, сообщили в компании.

«Наблюдалось открытое горение. Я считаю, что командир воздушного судна действовал правильно, приняв решение об эвакуации»,— сказал Виталий Архипенко. Он отметил, что большое число травмированных может быть связано с конструкцией трапов. «Надувные трапы на Boeing 767 довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое. Уж так конструктивно выполнено. С чем и связано наличие 49 (на тот момент.— “Ъ”) обратившихся с ссадинами и ушибами рук и ног»,— сказал он.

По словам Виталия Архипенко, аварии, связанные с возгоранием шасси, довольно редкие. «Создана Росавиацией комиссия, она будет вести расследование и устанавливать причины, которые привели к пожару. Это достаточно редкая ситуация, так как самолет уже приступил к торможению, что там случилось — пока не понятно»,— сказал он. Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента. В Azur Air также сообщили, что компания окажет пострадавшим пассажирам материальную помощь.

За несколько часов до происшествия с самолетом Azur Air в аэропорту Барнаула прошли масштабные учения МЧС, медиков и сотрудников аэропорта.

По легенде в самолет с 56 пассажирами и 6 членами экипажа на борту попала молния и в результате аварийной посадки разрушилось правое крыло, загорелось топливо. «Многими инцидент в аэропорту с самолетом Azur Air был воспринят как продолжение учений. Некоторые даже не поверили, что ситуация реальная»,— сказал Игорь Степаненко.

Оксана Павлова, Новосибирск