Нетаньяху предъявили обвинения по трем уголовным делам

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по трем уголовным делам. Об этом он рассказал во время выступления в министерстве юстиции в Иерусалиме.

Позже господин Нетаньяху заявил, что цель обвинений — свергнуть его с поста главы правительства.

Ранее сообщалось, что премьера подозревают в предоставлении привилегий крупнейшему владельцу телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу. В обмен на это о нем говорили только в положительном ключе. Второе дело касается вероятного сговора с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом. СМИ якобы выпускало положительные материалы о господине Нетаньяху за обещание навредить конкурентам. По третьему делу Биньямина Нетаньяху подозревают в получении подарков от бизнесменов в обмен на действия, которые он мог предпринимать в статусе премьера.

Напомним, Биньямин Нетаньяху и оппозиционер Бени Ганц не смогли после вторых парламентских выборов сформировать коалиционное правительство. Из-за этого право на его формирование перешло депутатам. Если они не придут к решению вопроса, то будут назначены третьи по счету выборы.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Не сообразили на двоих».