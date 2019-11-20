Нетаньяху и Ганц не смогли договориться о коалиционном правительстве Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц во время переговоров не смогли договориться о создании коалиционного правительства Израиля. Срок мандата на формирование правительства, выданного господину Ганцу, истекает в ночь на четверг.

Господин Ганц после встречи написал, что третьи за год выборы в стране «будут плохим вариантом». «Мы будем и дальше предпринимать все усилия для достижения взаимопонимания в формировании правительства, а также во избежание ненужных выборов, противоречащих воле граждан Израиля»,— заявил он. По словам господина Ганца, премьер-министр настаивает на принципе блока правых партий и не идет на уступки.

Господин Нетаньяху в Twitter отметил, что лидер «Кахоль-Лавана» отвергает план президента и специально игнорирует большинство избирателей.

Местная газета Haaretz со ссылкой на источники сообщила, что есть два возможных варианта развития событий: создание правительства национального единства и формирование правительства меньшинства с «Объединенным арабским списком». Еще одни выборы, по словам собеседников издания, маловероятны.

Напомним, 17 сентября в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» получил 33 места в парламенте, а партия «Ликуд» (ее возглавляет господин Нетаньяху) — 32. Господин Ганц не принял предложения господина Нетаньяху о формировании правительства национального единства, отказавшись от компромиссного плана. В итоге Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать правительство, и он передал мандат президенту.

О том, почему еще рано говорить об уходе Биньямина Нетаньяху с политической арены, читайте в материале “Ъ” «Переход хода».