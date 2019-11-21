Кремль: сменяемость власти определяется избирателями, а не принципом ротации

Сменяемость партии власти не основана на принципе ротации, но определяется голосами избирателей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал последний опрос ВЦИОМа, показавший: большинство россиян (51%) полагают, что партия власти должна периодически меняться.

«Что касается сменяемости, она не может быть на принципах жесткого ротирования. Партия власти определяется голосами избирателей, и если за партию отдают свои голоса большинство избирателей, то эта партия становится лидирующей»,— сказал господин Песков журналистам.

Напомним, в 2020 году пройдут выборы в Государственную думу. 23 ноября состоится съезд партии «Единая Россия», на котором она планирует выработать стратегию участия в предстоящих выборах. Кремль подтвердил присутствие Владимира Путина на съезде.

Подробнее об итогах исследования ВЦИОМа — в материале “Ъ” «Будущее "Единой России" под опросом».

О внутрипартийной дискуссии о предстоящих выборах — в материале “Ъ” «"Единая Россия" собирает компанию для кампании».