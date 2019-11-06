Путин посетит съезд «Единой России» по подготовке к парламентским выборам 2021 года

Президент России Владимир Путин приедет на съезд партии «Единая Россия», сообщил РБК со ссылкой на источники.

Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова. «Такие планы есть», — сказал господин Песков.

Как ранее писал “Ъ”, на съезде, назначенном на 23 ноября на ВДНХ, предстоит решить, в каком руководящем составе «Единая Россия» будет готовиться к думской кампании 2021 года и какие новые технологии ей нужны для победы.

Владимир Путин также присутствовал на прошлом съезде партии, который прошел 8 декабря 2018 года в «Крокус Экспо».

О чем президент на самом деле думал во время декабрьского съезда — в материале “Ъ” «Отставанье — маленькая смерть».

Как Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» больше лично общаться с людьми — в материале “Ъ” «"Иначе мы понимаем, чем это кончится"».