Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину. ФБК просит суд признать незаконным бездействие президента после возбужденных уголовных и административных дел в отношении организации и ее членов; истцы также называют господина Путина организатором преследования. В Кремле считают, что рано комментировать иск.

«Он, являясь гарантом Конституции (ч. 2 ст. 80 Конституции), не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по "делу ФБК" просто десятки раз в день в течение уже очень продолжительного времени. Мы требуем признать незаконными действия Путина Владимира Владимировича по организации уголовного преследования (фабрикации дела ФБК), поскольку считаем его ввиду такого масштаба преследования организатором этого дела»,— сообщил Алексей Навальный на своем сайте.

Истцами выступают сам ФБК и его 14 членов. В электронной картотеке Тверского райсуда иска пока нет.

К сообщению господина Навального также прикреплено заявление, по которому истцы просят суд:

признать незаконным бездействие Владимира Путина, который является гарантом Конституции;

признать незаконным действия президента по воспрепятствованию реализации истцами конституционных прав;

обязать господина Путина принять меры по защите конституционных прав истцов.

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В Кремле отреагировали на подачу иска. На соответствующий вопрос “Ъ FM” пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Документы в суд поданы. Подождем, когда иск примут или не примут к рассмотрению. Если иск будет обоснован и принят, там уже юристы будут смотреть. Сейчас говорить не о чем».

Напомним, в сентябре и октябре в штабах ФБК в десятках регионов проходили обыски и изъятия техники в связи с возбужденным СКР 3 августа делом об отмывании денег. Также после прошедших в Москве летних акций протеста на ее организаторов, членов ФБК, было подано сразу несколько административных исков от московских компаний о возмещении материального ущерба. Общая сумма исков — несколько миллионов рублей. В октябре Минюст признал ФБК иностранным агентом.