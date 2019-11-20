Путин: не будем разбрасываться деньгами ФНБ

Российские власти не будут разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!». По его словам, «разбрасываться» такими средствами бессмысленно.

«Будем действовать очень аккуратно, разбрасываться деньгами не будем. Но, естественно, мы должны думать о такой важнейшей социально-экономической составляющей, как реальные доходы граждан страны»,— сказал президент России, отвечая на вопрос, что будет дальше с ФНБ.

По его словам, средства из фонда должны направляться на проекты на возвратной основе, на инфраструктуру и на экономическое развитие различных отраслей. «Это должны быть, конечно, прежде всего инфраструктурные проекты, которые дают отдачу для всей экономики»,— сказал президент.

Разработать новый механизм инвестирования средств ФНБ ранее поручил премьер Дмитрий Медведев. Минфин заявил о планах в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ со снижением доли доллара. Это связали с геополитическими рисками. После Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться ФНБ. Ведомство хочет исключить принятие «индивидуальных решений», обеспечить прозрачность процесса и снизить зависимость от нефти.

Кроме того, на 40 млрд руб. из ФНБ претендуют РЖД и «Почта России». По словам министра транспорта Евгения Дитриха, РЖД потратит средства на увеличенную программу по закупке тягово-подвижного состава, «Почта России», в свою очередь, хочет выделенными средствами профинансировать свое инфраструктурное развитие.

Подробнее о масштабах расходов ФНБ до 2022 года читайте в материале “Ъ” «Не больше триллиона».