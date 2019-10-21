Не больше триллиона

Белый дом и Банк России обсуждают порядок инвестирования средств ФНБ — около 1 трлн руб. в 2020–2022 годах — с учетом необходимости сохранения успехов монетарных властей в борьбе с инфляцией, рассказал на сессии МВФ первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Программа же приватизации на 2020–2022 годы, которую планируется утвердить до конца этого года, должна быть более амбициозной, считает чиновник: это структурная, а не финансовая мера.

До конца года правительство примет решение о порядке инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх семипроцентного порога, собрав портфель проектов — речь идет примерно об 1 трлн руб. на 2020–2022 годы, заявил в субботу первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне (см. стр. 2). По его словам, решения о конкретных объемах ежегодно будут приниматься совместно с Банком России. «Иначе, если мы этот 1 трлн руб. в один год выпулим, это сразу окажет влияние на курс — ЦБ перестанет думать о смягчении денежно-кредитной политики. И наоборот, если скажем, что мы первый год 100 млрд руб., а потом все остальное, то у них будут больше руки развязаны с точки зрения политики по ставке»,— объяснил чиновник.

Структурной мерой для ускорения экономики правительство считает и программу приватизации. По словам первого вице-премьера, новый план на 2020–2022 годы должен быть более амбициозным, поскольку ведомства «немного подрасслабились, сидят на своих, даже небольших, долях в компаниях и все хотят ими управлять». Как заявил Антон Силуанов, правительство должно еще раз составить список активов, инвестиции в которые не являются ключевыми для страны — и государству необязательно в них оставаться. В первую очередь в нем должны быть компании «не большого дивизиона», хотя и крупные компании также должны рассматриваться.

Как рассказала накануне в интервью «Интерфаксу» замглавы Минэкономики Оксана Тарасенко, глобальной задачи по сокращению госсектора сейчас не ставится. Обычно в этой связи рассматриваются пакеты акций стратегических компаний, которые при этом приносят доход в виде дивидендов и реализуют крупные инвестпрограммы, поэтому, считает госпожа Тарасенко, «необходимо сохранить баланс фискальной и инвестиционной составляющих приватизации». По ее словам, сейчас включение крупных компаний в программу приватизации выглядит скорее как попытка начать «диалог» между государством и бизнесом. Формирование раздела «большой приватизации» еще не завершено, впрочем, уточняется, что продажа пакетов «Транснефти», «Россетей», «Русгидро» из программы исключена по указанию правительства. Минэкономики комментировало приватизацию до заявления Антона Силуанова.

Одновременная готовность первого вице-премьера обсуждать как структурные меры поддержки роста расширение приватизации и инвестиции ФНБ высказывается впервые — фактически Антон Силуанов впервые за несколько месяцев сделал заявление о готовности сдвигать фокус экономической политики от демонстративного поддержания равновесия и отсутствия крупных действий в сторону более ассоциирующихся в России с «реформами» активных действий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, также работавшая на сессии МВФ-ВБ, на этот раз по крайней мере не отмечала вопрос о расходах ФНБ в трехлетней перспективе на уровне 0,2–0,3% ВВП в год как спорный и дискуссионный. Для ЦБ, очевидно, в вопросах и ФНБ, и приватизации наиболее важна предсказуемость действий правительства — ожидаемые финансовые масштабы этих процессов невелики.

Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин