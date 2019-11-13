Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ

Минфин России в 2020 году намерен изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагается снижение доли доллара. Это связано с геополитическими рисками, сказал журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев (цитата по «РИА Новости»).

«Могу сказать сейчас, что доля доллара будет понижена. А валюты разные рассматриваются. Естественно, все резервные — те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны»,— сказал господин Колычев. Замминистра рассказал, что Минфин будет синхронизировать действия с Центральным банком, который уже поменял структуру золотовалютного резерва. Структура ФНБ не будет идентична, но будет похожа.

Отмечается, что механизм покупки валюты по бюджетному правилу не будет изменен. «С точки зрения того, на какой площадке — евро/рублевой или доллар/рублевой, — нам предстоит еще обсудить с Центральным банком. В принципе ничего предосудительного в том, чтобы увеличить операции на евро-рублевом рынке, мы априори не видим»,— сказал господин Колычев.

О масштабах расходов ФНБ до 2022 года читайте в материале “Ъ” «Не больше триллиона».