«Интерфакс»: «Почта России» попросила средства ФНБ на развитие инфраструктуры

«Почта России» направила в правительство просьбу выделить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования инфраструктурного развития предприятия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам рассмотреть обращение. О какой именно сумме попросила «Почта России», источники не уточнили. В пресс-службе «Почты России» комментировать обращение отказались.

Напомним, сейчас «Почта России» завершает акционирование предприятия, развивает глобальную логистическую сеть, развивает IT-инфраструктуру. На продолжение цифровизации «Почты России» до 2023 года будет направлено 40 млрд руб.

В 2018 году выручка и чистая прибыль «Почты России» по итогам 2018 года достигли исторически максимальных значений — 190 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно.

Гендиректор «Почты России» о цифровизации компании — в интервью “Ъ” «"Доставлять качественнее и быстрее всех — наша главная бизнес-задача"».