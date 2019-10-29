Медведвев поручил Минфину и Минэкномики представить новый механизм инвестирования ФНБ

Минфину и Минэкономики поручено представить новый механизм стимулирования частных инвестиций средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Поручения подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, он ожидает выполнения этой задачи до 2 декабря 2019 года.

Кроме того, Минфин и Минэкономики должны до 16 декабря обеспечить принятие закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности». Тем же министерствам поручено представить предложения по механизму увеличения доли инвестиционных расходов федерального бюджета до 6% к 2024 году.

По состоянию на июнь 2019 года ФНБ сократился на 1,6%, составив 3,76 трлн руб. ($59,6 млрд). В августе стало известно, что ВЭБ.РФ профинансировал строительство нового аэропорта Саратова — Гагарин — на 5,4 млрд руб. из средств ФНБ, размещенных на депозите в ВЭБе.

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