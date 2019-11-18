«Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить договор по транзиту газа на год

Компания «Газпром» направила «Нафтогазу Украины» предложение о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, говорится в сообщении российской компании. Для заключения нового контракта необходим отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже, отметил «Газпром».

«Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Условия, которые «Газпром» выдвигает для продления контракта или заключения нового:

отказ сторон от всех взаимных претензий и прекращение всех судебных разбирательств;

отмена решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции»;

отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Кроме того, «Газпром» ожидает от украинской стороны позиции по готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

В мае «Газпром» обжаловал в апелляционном суде Люксембурга решение о взыскании средств со своей дочерней структуры GAZ Capital SA в пользу «Нафтогаза». Украинская компания продолжает предпринимать попытки получить через европейские активы «Газпрома» задолженность первого платежа в размере $2,6 млрд, установленную Стокгольмским арбитражным судом в феврале 2018 года. Тогда суд взыскал с российского концерна $4,63 млрд за недостаточный объем транзита газа. Также «Нафтогаз» подавал иски в суды Великобритании, Швейцарии и Нидерландов, где также зарегистрированы принадлежащие «Газпрому» компании. Российскому холдингу удается заморозить взыскание средств до окончания идущего параллельно процесса в Апелляционном суде Швеции, куда он обратился для отмены решения Стокгольмского арбитража.

Недавно борьба за газовый контракт между Москвой и Киевом обострилась — стороны обменялись жесткими требованиями. Кремль настаивает, чтобы «Нафтогаз» отказался от спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Киев же вышел с новым иском к российской компании на $12 млрд. Всего же украинская сторона насчитала претензий к «Газпрому» на $22 млрд. На прошлой неделе «Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги после судебных требований «Нафтогаза»,

Как судебные разбирательства осложняют переговоры по газу, читайте в материале “Ъ” «Новый иск "Нафтогаза" грозит сорвать переговоры по транзиту».

Подробнее о предложении «Газпрома» — в материале “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».