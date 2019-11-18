МИД Казахстана не направлял официальных приглашений для встречи Путина и Зеленского

МИД Казахстана прокомментировал предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать в республике встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как считают в МИДе, эта идея была озвучена господином Назарбаевым в качестве темы для обсуждения на уровне экспертов. Официальных приглашений президентам России и Украины Казахстан не направлял, уточнил глава казахстанского МИДа Мухтар Тлеуберди.

«Вы должны понимать, что об этом Елбасы (первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.— “Ъ”) говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" предполагает, что это просто тема для обсуждения... Это не было официальное предложение или официальная позиция»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин говорил, что не планирует встречаться с Владимиром Зеленским до саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия). Киев заявил, что саммит в нормандском формате намечен на 9 декабря в Париже, в Кремле точную дату встречи пока не называют. В преддверии саммита Россия решила вернуть Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли.

Подробности — в публикации “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».

О том, как разведение сил в Донбассе открыло путь к саммиту, читайте в материале “Ъ” «Петровское отметят нормандским».